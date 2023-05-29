Олег Мельниченко потребовал соблюдать сроки модернизации систем водоснабжения и водоотведения ЖКХ

Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от руководителей муниципальных образований обеспечить соблюдение установленных ранее сроков модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Фото: Pnzreg.ru

«В 2021 году главы муниципальных образований «плакались», что им не дают денег на работу по водоснабжению населения. Сейчас, несмотря на достаточно сложную внешнеполитическую ситуацию, наличие множества других задач, которые мы решаем, деньги на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения выделяем. Даже объем финансирования за два последних года увеличили значительно», — сказал глава региона в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в понедельник, 29 мая.

«У меня убедительная просьба: если мы направляем средства на решение вопросов населения, а, поверьте, в сегодняшней ситуации это не так просто, то те соглашения, которые вы подписываете, и сроки, что в них установлены, необходимо выполнять», — подчеркнул Олег Мельниченко, комментируя информацию о том, что в большинстве районов власти готовы выполнить взятые на себя обязательства в срок — до 1 июня, а на территории 10 муниципальных образований имеется риск несоблюдения утвержденных графиков сдачи объектов в эксплуатацию.

Губернатор обратил внимание на то, что сроки были определены, исходя из потребности людей в качественном водоснабжении.

«Можно и осенью воду дать, но только в сентябре она в таком объеме, как летом, населению уже не будет нужна», — отметил глава региона.

«Надо работу организовать таким образом, чтобы как можно быстрее, опережающими темпами задачи по обеспечению населения водой выполнить», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.