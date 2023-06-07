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В Пензенской области на начало июня принято в работу более 6,5 тыс. заявлений на догазификацию

15:10 | 07.06.2023 | ЖКХ

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Пенза, 7 июня 2023. PenzaNews. Более 6,5 тыс. заявлений на догазификацию принято в работу от жителей Пензенской области на начало июня 2023 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области на начало июня принято в работу более 6,5 тыс. заявлений на догазификацию

Фото: Pnzreg.ru

«На начало июня этого года на портале Единого оператора газификации принято в работу 6 тыс. 533 заявления от жителей. Заключено 6 тыс. 394 договора. Исполнено 5 тыс. 770 договоров, то есть 90% от общего числа», — проинформировал глава региона о промежуточных результатах проводимой работы.

Он добавил, что также определено 25 социально значимых объектов — медицинских учреждений и школ, в которых до 2025 года планируется убрать из эксплуатации действующие угольные котельные и установить газовое оборудование.

Олег Мельниченко напомнил, что Пензенская область — один из субъектов РФ, где для отдельных категорий граждан действует такой вид соцподдержки, как 100-процентная компенсация расходов на проведение работ по газификации внутри домовладений и в границах земельного участка, но не более 100 тыс. рублей.

«В 2022 году поддержку на общую сумму более 7,7 млн. рублей получили 72 человека», — сказал губернатор.

По его словам, с начала текущего года поддержка оказана 33 гражданам на сумму свыше 3,3 млн. рублей.

«По итогам работы за первое полугодие текущего года наш регион занимает четвертое место по [темпам] догазификации. Чтобы сохранить положительную динамику, нужно активнее информировать пензенцев о действующих мерах господдержки», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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