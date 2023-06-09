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В Пензенской области в июне у жителей семи домов наступила обязанность по уплате взносов на капремонт

09:48 | 09.06.2023 | ЖКХ

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Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества наступила у жителей семи многоквартирных домов в Пензенской области в июне 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Пензенской области в июне у жителей семи домов наступила обязанность по уплате взносов на капремонт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что речь идет об МКД по следующим адресам: Пенза, улица Комсомольская, 34, корпуса 1 и 2, улица Тепличная, 47, 1-й Окружной проезд, 4; Кузнецк, улица Фабричная, 76; Заречный, улица Конституции СССР, 5 и 39Г.

«Согласно п. 5 ст. 5 закона Пензенской области от 1 июля 2013 №2403-ЗПО «Об организации проведения капремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Пензенской области», обязанность по уплате взносов на капремонт у собственников помещений в МКД, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капремонта и включенном в региональную программу капремонта при ее актуализации, возникает по истечении двух лет с даты включения этого многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта», — напоминается в тексте.

В нем поясняется, что указанные многоквартирные дома были включены в актуализированную региональную программу постановлением правительства Пензенской области №320 от 8 июня 2021 года.

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