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В региональном министерстве ЖКХ прокомментировали ход работ по строительству домов в Заре

13:20 | 11.06.2023 | ЖКХ

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Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Пресс-служба министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области обнародовала информацию о ходе строительства в микрорайоне Заря города Пензы домов для переселения граждан из аварийного жилья.

В региональном министерстве ЖКХ прокомментировали ход работ по строительству домов в Заре

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Администрацией города Пензы в лице МКУ «УКС Пензы» и АО «Пензгорстройзаказчик» заключены муниципальные контракты на строительство шести 8-этажных многоквартирных домов в микрорайоне Заря», — напоминается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что всего будет построена 741 квартира для расселения более 23 тыс. кв. метров аварийного жилья.

«Дом №2 по улице Героя России Сергеева построен в 2022 году и заселен гражданами в рамках реализации этапов 2021-2022 и 2022-2023 годов региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 186 семей улучшили жилищные условия», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что в мае 2023 года завершено возведение дома №1 на улице Мясникова.

«После оформления жилых помещений в муниципальную собственность они будут предоставлены расселяемым гражданам. 72 семьи улучшат жилищные условия», — поясняется в нем.

В тексте указано, что в доме №3 на 116 квартир ведутся работы по устройству парапета и стен из ячеистобетонных блоков, установке оконных конструкций, монтажу внутренних систем вентиляции, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления.

«Завершаются работы по устройству фундамента дома №4 на 127 квартир, приступили к устройству монолитных стен цокольного этажа. Начато строительство дома №5 на 72 квартиры, и подготовлена строительная площадка под строительство дома №6 на 168 квартир», — сказано в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что расселение аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», соответствующие мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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