Пензенская область получит опережающее финансирование на модернизацию систем питьевого водоснабжения ЖКХ

Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Правительство России направит пяти регионам, в том числе Пензенской области, опережающее финансирование в размере более 740 млн. рублей на модернизацию и реконструкцию систем питьевого водоснабжения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Решение принято в связи с обращениями глав регионов, в которых модернизация и реконструкция таких объектов идут с опережением», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

В нем отмечается, что опережающее финансирование позволит обновить системы водоснабжения раньше запланированного срока и простимулировать реализацию федерального проекта «Чистая вода».

«Его главная цель — обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88% жителей России», — уточняется в тексте.