22:07:49 Воскресенье, 11 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область получит опережающее финансирование на модернизацию систем питьевого водоснабжения

15:01 | 11.06.2023 | ЖКХ

Печать

Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Правительство России направит пяти регионам, в том числе Пензенской области, опережающее финансирование в размере более 740 млн. рублей на модернизацию и реконструкцию систем питьевого водоснабжения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пензенская область получит опережающее финансирование на модернизацию систем питьевого водоснабжения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Решение принято в связи с обращениями глав регионов, в которых модернизация и реконструкция таких объектов идут с опережением», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

В нем отмечается, что опережающее финансирование позволит обновить системы водоснабжения раньше запланированного срока и простимулировать реализацию федерального проекта «Чистая вода».

«Его главная цель — обеспечить к 2024 году питьевой водой из систем централизованного водоснабжения более 88% жителей России», — уточняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области отметят 100-летие отечественного волейбола Проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре в Нижнеломовском районе
Стали известны результаты прокурорских проверок органов опеки и попечительства в Пензенской области Судья в почетной отставке Евгений Страхов умер на 95-м году жизни
Празднование собора святых Пензенской митрополии состоится 12 июня В Пензе осужденные выполнят заказ на пошив формы для юнармейцев на сумму более 1 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама