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Опережающее финансирование позволит ускорить модернизацию систем питьевого водоснабжения в трех населенных пунктах — Мельниченко

15:16 | 11.06.2023 | ЖКХ

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Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Опережающее финансирование на модернизацию систем питьевого водоснабжения в размере почти 48 млн. рублей, которое Пензенская область получит в соответствии с распоряжением правительства России, позволит раньше запланированного срока обеспечить качественным ресурсом более 10 тыс. жителей трех населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Опережающее финансирование позволит ускорить модернизацию систем питьевого водоснабжения в трех населенных пунктах — Мельниченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В частности, в Шемышейке нам удастся завершить работы по строительству водопровода, артезианских скважин и водонапорных башен в микрорайоне Современник в этом году вместо 2024-го», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 11 июня.

Он добавил, что в Кривошеевке и Башмаково появится возможность приступить к строительству водопровода, скважин и водонапорных башен в ближайшее время, хотя планировалось начать работы только в следующем году.

«Благодарю правительство РФ и лично премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина за помощь, мы не подведем!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

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