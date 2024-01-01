Опережающее финансирование позволит ускорить модернизацию систем питьевого водоснабжения в трех населенных пунктах — Мельниченко ЖКХ

Пенза, 11 июня 2023. PenzaNews. Опережающее финансирование на модернизацию систем питьевого водоснабжения в размере почти 48 млн. рублей, которое Пензенская область получит в соответствии с распоряжением правительства России, позволит раньше запланированного срока обеспечить качественным ресурсом более 10 тыс. жителей трех населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«В частности, в Шемышейке нам удастся завершить работы по строительству водопровода, артезианских скважин и водонапорных башен в микрорайоне Современник в этом году вместо 2024-го», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 11 июня.

Он добавил, что в Кривошеевке и Башмаково появится возможность приступить к строительству водопровода, скважин и водонапорных башен в ближайшее время, хотя планировалось начать работы только в следующем году.

«Благодарю правительство РФ и лично премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина за помощь, мы не подведем!» — подчеркнул Олег Мельниченко.