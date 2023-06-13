Басенко поручил Тинчурину взять на контроль соблюдение сроков реконструкции теплосетей на улице Московской в Пензе ЖКХ

Пенза, 13 июня 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поручил заместителю главы городской администрации Руслану Тинчурину взять на контроль соблюдение сроков реконструкции теплосетей и замены плиточного покрытия на улице Московской.

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«В первую очередь нужно убедиться в оснащенности объектов спецтехникой и наличии всех необходимых комплектующих. Особое внимание важно уделить соблюдению сроков восстановления нарушенного благоустройства», — сказал Александр Басенко в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 13 июня.

Завершить все работы, в том числе по замене труб, восстановлению благоустройства, проведению гидравлических испытаний и проверке температурных режимов, подрядные организации должны до середины сентября текущего года, сообщает пресс-служба администрации Пензы.