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Басенко поручил Тинчурину взять на контроль соблюдение сроков реконструкции теплосетей на улице Московской в Пензе

16:20 | 13.06.2023 | ЖКХ

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Пенза, 13 июня 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поручил заместителю главы городской администрации Руслану Тинчурину взять на контроль соблюдение сроков реконструкции теплосетей и замены плиточного покрытия на улице Московской.

Басенко поручил Тинчурину взять на контроль соблюдение сроков реконструкции теплосетей на улице Московской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В первую очередь нужно убедиться в оснащенности объектов спецтехникой и наличии всех необходимых комплектующих. Особое внимание важно уделить соблюдению сроков восстановления нарушенного благоустройства», — сказал Александр Басенко в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 13 июня.

Завершить все работы, в том числе по замене труб, восстановлению благоустройства, проведению гидравлических испытаний и проверке температурных режимов, подрядные организации должны до середины сентября текущего года, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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