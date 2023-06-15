19:33:24 Четверг, 15 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобске продолжаются работы по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние

16:09 | 15.06.2023 | ЖКХ

Печать

Пенза, 15 июня 2023. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы Сердобского района Пензенской области Александр Бедикин проинформировал о ходе работ по приведению улично-дорожной сети Сердобска в нормативное состояние.

В Сердобске продолжаются работы по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние

Фото: T.me/av_bedikin

«По состоянию на сегодня: [...] на улице Куйбышева завершено строительство тротуара и установлен бордюр; по улице Гоголя тротуар уже выполнен с монтажом бордюра, подрядчик начал выставлять бордюрный блок вдоль проезжей части; по улице Тюрина приступили к демонтажным работам», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 15 июня.

Александр Бедикин добавил, что к оборудованию тротуара на улице Куйбышева — от улицы Максима Горького до улицы Красной — подрядчик приступит в ближайшее время.

Новости партнеров
Читайте также
В Сердобском районе за 5 месяцев 2023 года зарегистрировано 79 субъектов малого и среднего бизнеса Под Пензой водитель автомобиля «Lada Granta» сбил подростка-велосипедиста
В Мокшанском районе опрокинулась иномарка, пострадали девушка и ребенок В Бессоновском районе водитель автомобиля «Chevrolet Niva» сбил велосипедиста
Житель Пензы перевел мошенникам около 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Пензенцу грозит реальный срок за хищение бутылки виски
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама