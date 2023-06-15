В Сердобске продолжаются работы по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние ЖКХ

Пенза, 15 июня 2023. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы Сердобского района Пензенской области Александр Бедикин проинформировал о ходе работ по приведению улично-дорожной сети Сердобска в нормативное состояние.

Фото: T.me/av_bedikin

«По состоянию на сегодня: [...] на улице Куйбышева завершено строительство тротуара и установлен бордюр; по улице Гоголя тротуар уже выполнен с монтажом бордюра, подрядчик начал выставлять бордюрный блок вдоль проезжей части; по улице Тюрина приступили к демонтажным работам», — написал он в своем Telegram-канале в четверг, 15 июня.

Александр Бедикин добавил, что к оборудованию тротуара на улице Куйбышева — от улицы Максима Горького до улицы Красной — подрядчик приступит в ближайшее время.