Некоторые районы Пензы останутся без горячей воды с 19 по 26 июня ЖКХ

Пенза, 15 июня 2023. PenzaNews. Подача горячего водоснабжения будет ограничена в некоторых микрорайонах Пензы с понедельника, 19 июня, в течение недели в связи выведением в ремонт теплофикационного оборудования ТЭЦ-1. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании «Т Плюс».

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Из него следует, что горячей воды не будет на проспекте Победы, на улицах 8 Марта, Карпинского, Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Пушкина, Кулакова, Бакунина, Ставского, Плеханова, Луначарского, Толстого, Дзержинского, Ухтомского, Жемчужной, Герцена, Пролетарской, Ленина, Крупской, Леонова, Циолковского, Гагарина, Фурманова, Аустрина, Заводской, Сумской, Депутатской, Клары Цеткин, Дружбы, Медицинской, Чаадаева, Колхозной, Литвинова, Егорова, Саранской, Чапаева, Долгорукова, Стадионной, Московской, Володарского, Кирова, Максима Горького.

«В течение этого времени сотрудники пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» также проведут гидравлические испытания трубопроводов на прочность и плотность», — добавляется в тексте.

В нем напоминается, что вблизи энергообъектов необходимо соблюдать безопасность.

«В случае обнаружения открытых колодцев, люков, парений, выхода воды на поверхность, повреждений изоляционного слоя теплосетей необходимо немедленно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы по номеру 05 (круглосуточно) или по телефону тепловой справочной службы: +7 (8412) 45-85-69», — сказано в сообщении.