19:33:31 Четверг, 15 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Некоторые районы Пензы останутся без горячей воды с 19 по 26 июня

17:02 | 15.06.2023 | ЖКХ

Печать

Пенза, 15 июня 2023. PenzaNews. Подача горячего водоснабжения будет ограничена в некоторых микрорайонах Пензы с понедельника, 19 июня, в течение недели в связи выведением в ремонт теплофикационного оборудования ТЭЦ-1. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании «Т Плюс».

Некоторые районы Пензы останутся без горячей воды с 19 по 26 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что горячей воды не будет на проспекте Победы, на улицах 8 Марта, Карпинского, Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Пушкина, Кулакова, Бакунина, Ставского, Плеханова, Луначарского, Толстого, Дзержинского, Ухтомского, Жемчужной, Герцена, Пролетарской, Ленина, Крупской, Леонова, Циолковского, Гагарина, Фурманова, Аустрина, Заводской, Сумской, Депутатской, Клары Цеткин, Дружбы, Медицинской, Чаадаева, Колхозной, Литвинова, Егорова, Саранской, Чапаева, Долгорукова, Стадионной, Московской, Володарского, Кирова, Максима Горького.

«В течение этого времени сотрудники пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» также проведут гидравлические испытания трубопроводов на прочность и плотность», — добавляется в тексте.

В нем напоминается, что вблизи энергообъектов необходимо соблюдать безопасность.

«В случае обнаружения открытых колодцев, люков, парений, выхода воды на поверхность, повреждений изоляционного слоя теплосетей необходимо немедленно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу Пензы по номеру 05 (круглосуточно) или по телефону тепловой справочной службы: +7 (8412) 45-85-69», — сказано в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Сердобске продолжаются работы по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние В Сердобском районе за 5 месяцев 2023 года зарегистрировано 79 субъектов малого и среднего бизнеса
Под Пензой водитель автомобиля «Lada Granta» сбил подростка-велосипедиста В Мокшанском районе опрокинулась иномарка, пострадали девушка и ребенок
В Бессоновском районе водитель автомобиля «Chevrolet Niva» сбил велосипедиста Житель Пензы перевел мошенникам около 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама