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Долги УК и ТСЖ перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе составляют 42,5 млн. рублей

09:45 | 16.06.2023 | ЖКХ

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Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Общая сумма задолженности управляющих компаний и ТСЖ перед Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») составляет 42,5 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Долги УК и ТСЖ перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе составляют 42,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что, по данным на 31 мая 2023 года, за ООО «Ривьера-сервис» числится задолженность в размере более 8 млн. рублей, сумма долга ООО УО «Стандарт» составляет 1,1 млн. рублей, ТСЖ «Содружество» — 1 млн. рублей.

«Также в списке должников остаются ООО «ЖЭК Омега» (789 тыс. рублей) и ООО «УК «Экодом» (545 тыс. рублей)», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте подчеркивается, что наличие просроченных платежей может стать препятствием для получения паспорта готовности к зиме.

Директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров призвал потребителей услуг погасить задолженность.

«Сейчас в активной фазе подготовка к грядущему отопительному сезону. Несвоевременные платежи могут негативным образом сказаться на летней ремонтной кампании, поэтому мы призываем к добросовестной оплате счетов. Просим неплательщиков своевременно погасить долг за оказанные услуги, поскольку неоплачиваемое потребление энергоресурсов является грубым нарушение лицензионных требований и может стать основанием для наложения административных штрафов и лишения права на управление домами», — сказал он.

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