«Т Плюс» направит 85,5 млн. рублей на капремонт котла и турбогенератора ТЭЦ-1 в Пензе ЖКХ

Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. 85,5 млн. рублей будет направлено на капитальный ремонт турбогенератора №7 и котла №11 пензенской ТЭЦ-1. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

Фото: пресс-служба филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

«Стартовал капитальный ремонт турбогенератора №7. От надежности его работы зависит стабильная и качественная подача тепла в дома горожан. На ремонт турбогенератора компания выделит 60 млн. рублей. В течение трех месяцев сотрудники АО «ЭнергоремонТ Плюс» заменят сопловый аппарат цилиндра высокого давления, 21-ю ступень ротора среднего давления и три диафрагмы цилиндра среднего давления», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что одновременно с этим в рамках подготовки к отопительному сезону на станции начнется капитальный ремонт котла №11.

«До 2 сентября специалисты заменят пароперепускные трубы и проведут частичную замену газоходов. Стоимость этих работ составит 25,5 млн. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

Из него следует также, что всего в 2023 году в подготовку источников генерации в Пензе к отопительному сезону «Т Плюс» вложит 277 млн. рублей.

«Турбогенератор №7 и котел №11 входят в состав основного оборудования станции, которое участвует в подготовке теплоносителя для централизованного теплоснабжения Пензы. Без проведения указанных работ невозможно качественно пройти осенне-зимний период. Отмечу, что ремонт не влияет на подачу горячего водоснабжения жителям и предприятиям города», — прокомментировал технический директор – главный инженер пензенской ТЭЦ-1 Павел Дильман.