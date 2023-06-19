Пензенские энергетики подвели итоги борьбы с хищениями электроэнергии за 5 месяцев 2023 года ЖКХ

Пенза, 19 июня 2023. PenzaNews. Специалисты участков баланса и учета электроэнергии совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и защиты объектов филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за 5 месяцев 2023 года выявили 128 случаев безучетного потребления электричества в объеме 415 тыс. кВт·ч и 9 случаев бездоговорного потребления в объеме свыше 64 тыс. кВт·ч на общую сумму почти 900 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем отмечается, что все акты о безучетном потреблении составлены в отношении физических лиц.

«Наибольшее количество фактов воровства выявлено в Бессоновском районе. Энергетики составили 32 акта, а объем украденного превысил 111 тыс. кВт·ч. В Кузнецком районе установлено 27 эпизодов хищения в объеме 114,3 тыс. кВт·ч, в Городищенском — 17 в объеме 48,1 тыс. кВт·ч, в Пензенском — 10 в объеме 29,5 тыс. кВт·ч», — уточняется в тексте.

В пресс-релизе напоминается, что за кражу электричества предусмотрена ответственность по ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа» и ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

«Действия энерговоров наносят ущерб не только электросетевым компаниям, но и добросовестным потребителям. В результате их противоправных действий в сетях возникают перепады напряжения и аварийные отключения, что в свою очередь приводит к выходу из строя бытовых и промышленных электротехнических и электронных устройств, создаются предпосылки для возникновения пожаров. Любые попытки провести электроэнергию в обход прибора учета, вмешаться каким-либо образом в его работу могут привести к электротравме и даже гибели не только самого энерговора, но и окружающих его людей. Обо всех случаях хищения электроэнергии, самовольного подключения к сетям или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета просьба сообщать в единый контактный центр группы «Россети» [по номеру] 8-800-220-0-220 (круглосуточно) или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства. Конфиденциальность гарантируется», — сказано в сообщении.