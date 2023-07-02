В Пензенской области пройдет конкурс по фигурному вождению трактора ЖКХ

Пенза, 2 июля 2023. PenzaNews. Конкурс по фигурному вождению трактора пройдет в рамках агромероприятия «День поля» на территории базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области в четверг, 13 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона.

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«Целью конкурса является выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих по профессиям «Мастер сельскохозяйственного производства», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что участникам предстоит выполнить несколько заданий: выезд задним ходом из «гаража», подъем груза с четко обозначенного места, проезд по трассе по заданной траектории с грузом, установка груза на место с максимальной точностью и возврат в «гараж» передним ходом с полной остановкой в периметре.