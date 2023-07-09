Прокуратура в судебном порядке добивается оформления в муниципальную собственность системы канализации в Богословке ЖКХ

Пенза, 9 июля 2023. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области в судебном порядке добивается оформления в муниципальную собственность системы канализации в селе Богословка.

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«В ходе рассмотрения обращений граждан прокуратура Пензенского района Пензенской области выявила на территории села Богословка бесхозяйную систему канализационного отведения. По итогам проверки главе администрации Богословского сельсовета района вносилось представление. В связи с длительным неустранением нарушений прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия указанного органа местного самоуправления и возложении на него обязанности принять меры к оформлению в муниципальную собственность объекта коммунальной инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем отмечается, что в настоящее время иск находится на рассмотрении.