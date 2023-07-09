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Прокуратура в судебном порядке добивается оформления в муниципальную собственность системы канализации в Богословке

11:04 | 09.07.2023 | ЖКХ

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Пенза, 9 июля 2023. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района Пензенской области в судебном порядке добивается оформления в муниципальную собственность системы канализации в селе Богословка.

Прокуратура в судебном порядке добивается оформления в муниципальную собственность системы канализации в Богословке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе рассмотрения обращений граждан прокуратура Пензенского района Пензенской области выявила на территории села Богословка бесхозяйную систему канализационного отведения. По итогам проверки главе администрации Богословского сельсовета района вносилось представление. В связи с длительным неустранением нарушений прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия указанного органа местного самоуправления и возложении на него обязанности принять меры к оформлению в муниципальную собственность объекта коммунальной инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем отмечается, что в настоящее время иск находится на рассмотрении.

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