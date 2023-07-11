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В Пензе «ЭнергосбыТ Плюс» призвал поторопиться с подготовкой зданий к отопительному сезону

13:31 | 11.07.2023 | ЖКХ

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Пенза, 11 июля 2023. PenzaNews. Пресс-служба Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») распространила сообщение, в котором содержится рекомендация руководителям управляющих компаний, а также предприятий и организаций города поторопиться с подготовкой зданий к отопительному сезону.

В Пензе «ЭнергосбыТ Плюс» призвал поторопиться с подготовкой зданий к отопительному сезону. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что невыполнение технических мероприятий может стать препятствием для выдачи паспорта готовности.

«В настоящее время в Пензе из 1 тыс. 864 многоквартирных домов всего 56,6% провели опрессовку инженерных коммуникаций, промывку внутридомовых систем отопления осуществили в 57,3% зданий. Из 1 тыс. 74 объектов, среди которых детские сады, школы, больницы, промышленные предприятия и прочие организации, мероприятия по подготовке к зиме в полном объеме осуществили на 401 объекте», — говорится в пресс-релизе, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем напоминается, что все необходимые работы должны быть завершены до 10 сентября, а документы для оформления актов готовности предоставлены поставщику энергоресурсов.

«Обязательным условием получения паспорта готовности здания к зиме являются наличие технической готовности, подписанного акта выверки взаимных расчетов и отсутствие просроченной дебиторской задолженности за энергоресурсы. На основании актов, составленных «ЭнергосбыТ Плюс», специально созданная комиссия рассматривает готовность к отопительному периоду каждого объекта теплопотребления, после чего принимается решение о выдаче акта о готовности и паспорта готовности к зиме», — указано в сообщении.

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