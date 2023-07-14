В Пензе почти на треть сократилось количество разрытий после ремонта тепловых сетей — «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Количество разрытий после ремонта тепловых сетей в Пензе сократилось примерно на треть. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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«ПАО «Т Плюс» добилось сокращения количества разрытий после ремонта тепловых сетей на 29,9% благодаря модернизации теплосетевой инфраструктуры города», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в 2021 году специалисты зафиксировали 1 тыс. 410 мест разрытий, в 2022-м — 1 тыс. 352, в первом полугодии 2023-го таких участков в Пензе 583.

«Мы видим результат своей планомерной и качественной работы — снижение количества дефектов на трубопроводах и, как следствие, — количества разрытий. В настоящее время все подрядные организации нацелены на восстановление благоустройства в кратчайшие сроки с соблюдением всех критериев по качеству работ», — прокомментировал технический директор – главный инженер пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Дмитрий Шелихов, слова которого приводятся в пресс-релизе.