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В Пензе почти на треть сократилось количество разрытий после ремонта тепловых сетей — «Т Плюс»

16:07 | 14.07.2023 | ЖКХ

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Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Количество разрытий после ремонта тепловых сетей в Пензе сократилось примерно на треть. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

В Пензе почти на треть сократилось количество разрытий после ремонта тепловых сетей — «Т Плюс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«ПАО «Т Плюс» добилось сокращения количества разрытий после ремонта тепловых сетей на 29,9% благодаря модернизации теплосетевой инфраструктуры города», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в 2021 году специалисты зафиксировали 1 тыс. 410 мест разрытий, в 2022-м — 1 тыс. 352, в первом полугодии 2023-го таких участков в Пензе 583.

«Мы видим результат своей планомерной и качественной работы — снижение количества дефектов на трубопроводах и, как следствие, — количества разрытий. В настоящее время все подрядные организации нацелены на восстановление благоустройства в кратчайшие сроки с соблюдением всех критериев по качеству работ», — прокомментировал технический директор – главный инженер пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Дмитрий Шелихов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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