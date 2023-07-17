Жителей Заводского района Пензы предупредили о планируемом отключении холодной воды ЖКХ

Пенза, 17 июля 2023. PenzaNews. Холодное водоснабжение будет приостановлено в Заводском районе Пензы с 8.00 четверга, 20 июля, на сутки в связи с необходимостью замены запорной арматуры и проведения профилактических работ на сетях. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«Речь идет об улицах Кулибина, Ударной, Беляева, Леонова, Крупской, Германа Титова, Докучаева, Литейной, Фрунзе, Комсомольской, Гагарина, Шмидта, Нахимова, Воровского, Циолковского, Ленина, 9 Января, Заводской, Заводское шоссе, Лазо, ИТР, проезде Германа Титова и Автоматном переулке», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что на период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.