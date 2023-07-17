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«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил УК и ТСЖ о возможности побороться за звание лучшей жилищной организации

16:06 | 17.07.2023 | ЖКХ

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Пенза, 17 июля 2023. PenzaNews. Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») напомнил УК и ТСЖ, которые являются клиентами компании, о возможности побороться за звание лучшей жилищной организации.

«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил УК и ТСЖ о возможности побороться за звание лучшей жилищной организации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Они должны иметь действующие договоры с ресурсоснабжающей организацией, вовремя передавать показания счетчиков и оплачивать энергоресурсы, не иметь судебных споров с «Т Плюс», а также выполнять рекомендации энергетиков по подготовке жилых домов к осенне-зимнему периоду», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Из него следует, что лучшие жилищные организации будут выбраны из числа клиентов, соответствующих критериям отбора и выполнивших все условия до 31 октября.

«До 31 декабря 2023 года победители получат подарочные сертификаты», — сказано в пресс-релизе.

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