«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил УК и ТСЖ о возможности побороться за звание лучшей жилищной организации ЖКХ

Пенза, 17 июля 2023. PenzaNews. Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») напомнил УК и ТСЖ, которые являются клиентами компании, о возможности побороться за звание лучшей жилищной организации.

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«Они должны иметь действующие договоры с ресурсоснабжающей организацией, вовремя передавать показания счетчиков и оплачивать энергоресурсы, не иметь судебных споров с «Т Плюс», а также выполнять рекомендации энергетиков по подготовке жилых домов к осенне-зимнему периоду», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Из него следует, что лучшие жилищные организации будут выбраны из числа клиентов, соответствующих критериям отбора и выполнивших все условия до 31 октября.

«До 31 декабря 2023 года победители получат подарочные сертификаты», — сказано в пресс-релизе.