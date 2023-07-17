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В Заречном завершающий этап гидроиспытаний теплосетей пройдет с 18 по 20 июля

17:48 | 17.07.2023 | ЖКХ

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Пенза, 17 июля 2023. PenzaNews. Завершающий этап гидравлических испытаний тепловых сетей в городе Заречном Пензенской области пройдет с 18 по 20 июля.

В Заречном завершающий этап гидроиспытаний теплосетей пройдет с 18 по 20 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте администрации ЗАТО, в связи с проведением работ с 8.00 до 17.00 будет временно прекращаться подача горячей воды потребителям.

«В период проведения гидравлических испытаний жителей просят быть предельно осторожными вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры и не приближаться к местам парения. При обнаружении признаков утечки теплоносителя (парение, появление горячей воды, образование промоин) необходимо сообщить в аварийно-диспетчерскую службу ООО «ЭПР» по телефону: +7 (8412) 65-53-38», — говорится в тексте.

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