Реконструкция тепломагистрали на улице Московской в Пензе выполнена более чем наполовину — «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 18 июля 2023. PenzaNews. Работы по реконструкции тепломагистрали на улице Московской в Пензе выполнены на 54%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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«Ремонтная программа предполагает проведение работ от улицы Суворова до торгового центра «Высшая лига» и разделена на четыре этапа. Сотрудники подрядных организаций заменили 650 метров изношенного трубопровода на новый, выполненный из современного инновационного материала, в ППУ-изоляции. Всего будет заменено 1,2 км трубопровода», — сказано в тексте.

Из него следует, что на реконструкцию выделено 265 млн. рублей, обновленная тепломагистраль повысит надежность теплоснабжения 298 многоквартирных домов, шести детских садов, девяти школ и шести больниц.

Комментируя ход работ, технический директор – главный инженер пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Дмитрий Шелихов напомнил, что реконструкция стартовала в начале июня.

«Мы подошли к экватору ремонтной кампании с хорошим результатом — 54%. После выполнения тепломеханического этапа работ подрядчики приступили к перекрытию и обратной засыпке участков в районе улицы Суворова и Фонтанной площади. Благоустройство на участке возле гимназии №44 выполнено в полном объеме. Мы продолжаем осуществлять жесткий контроль за работой подрядных организаций», — отметил Дмитрий Шелихов, слова которого приводятся в пресс-релизе.