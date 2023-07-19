Олег Мельниченко распорядился провести дополнительный месячник по благоустройству для предотвращения ландшафтных пожаров ЖКХ

Пенза, 19 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко с целью предотвращения ландшафтных пожаров распорядился провести дополнительный месячник по благоустройству, в ходе которого должны быть ликвидированы несанкционированные свалки и убран сухостой.

Фото: Pnzreg.ru

Ситуацию с возгораниями, несмотря на объявленный особый противопожарный режим и обильные дожди, глава региона назвал напряженной.

«С января по июнь в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 525 пожаров. 60% причин в жилом секторе — неосторожное обращение с огнем. И почти каждый раз это связано с употреблением алкогольных напитков», — сказал Олег Мельниченко в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Увеличилось количество ландшафтных пожаров, в том числе на землях сельхозназначения. Почти 70% случаев связано с горением мусора на открытых территориях. Притом что у нас дожди были. Это говорит о том, что крайне ослаблена система профилактических мероприятий в муниципальных образованиях. [...] Требую от глав муниципальных образований навести порядок на подведомственных территориях», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.