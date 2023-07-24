В Заречном завершены гидравлические испытания тепловых сетей ЖКХ

Пенза, 24 июля 2023. PenzaNews. Гидравлические испытания тепловых сетей в городе Заречном Пензенской области завершены. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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В нем отмечается, что всего для подготовки к отопительному сезону было проведено четыре проверки, по результатам всех испытаний было выявлено около 80 порывов, что на 20% меньше, чем в предыдущие годы.

«Циркуляция теплоносителя сейчас подключена практически во всем городе, за исключением домов, которые находятся в непосредственной близости от труб, которые были повреждены во время последнего этапа гидроиспытаний: улица Ахунская, 9, 9А; улица Комсомольская, 3, 5, 7, 11, 12/1, 12/2, 14; улица Ленина, 1, 3, 5, 12; проспект 30-летия Победы, 10, 12, 12А, 14; улица Строителей, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; улица Братская, 2, 4; улица Спортивная, 9, 11, 11А; проезд Демакова, 7; улица Светлая, 32», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что устранить повреждения и восстановить циркуляцию по этим адресам ресурсоснабжающая организация должна в течение полутора недель.