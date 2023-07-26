Прокуратура выявила нарушения в организации уличного освещения в ряде населенных пунктов Никольского района ЖКХ

Пенза, 26 июля 2023. PenzaNews. Прокуратура Никольского района Пензенской области в ходе проверки исполнения требований жилищно-коммунального законодательства выявила нарушения в организации уличного освещения в вечернее и ночное время на дорогах местного значения в ряде населенных пунктов муниципального образования.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с бездействием органов местного самоуправления, в целях устранения нарушений законодательства и восстановления прав граждан на благоприятные условия проживания прокуратура района направила в суд административные исковые заявления в интересах неопределенного круга лиц о понуждении 11 администраций сельсоветов устранить выявленные нарушения. Иски судом удовлетворены, на ответчиков возложена обязанность организовать уличное освещение, установлен трехмесячный срок для устранения нарушений», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в настоящее время органы местного самоуправления проводят работы по восстановлению освещения.

«Устранение нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры района», — подчеркнула собеседница агентства.