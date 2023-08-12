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Прокуратура обнародовала результаты проверки по факту отсутствия горячей воды в многоквартирных домах Кузнецка

12:11 | 12.08.2023 | ЖКХ

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Кузнецк, 12 августа 2023. PenzaNews. Прокуратура обнародовала результаты проверки, проведенной по факту длительного отсутствия горячей воды в многоквартирных домах города Кузнецка Пензенской области.

Прокуратура обнародовала результаты проверки по факту отсутствия горячей воды в многоквартирных домах Кузнецка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверочных мероприятий, организованных прокуратурой Кузнецка Пензенской области по факту приостановления МКП «Теплосеть» в период с 19 июня по 1 августа 2023 года предоставления услуги горячего водоснабжения жителям многоквартирных домов города, установлено, что причиной отключения воды стал выход из строя ротора (части турбины). При этом гарантирующая организация – МКП «Теплосеть» не приняла полного комплекса мер, направленных на своевременный ремонт вышедшего из строя оборудования. Это привело к нарушению нормативов обеспечения населения горячим водоснабжением», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что по результатам проверки в отношении должностного лица МКП «Теплосеть» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

«В целях устранения выявленных нарушений руководителю МКП «Теплосеть» внесено представление», — добавляется в тексте.

Из него следует, что акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

«Горячее водоснабжение жителей многоквартирных домов в Кузнецке восстановлено в полном объеме», — уточняется в сообщении.

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