«Т Плюс» дополнительно вложила 40 млн. рублей в ремонт оборудования ТЭЦ-1 в Пензе ЖКХ

Пенза, 22 августа 2023. PenzaNews. «Т Плюс» дополнительно вложила 40 млн. рублей в ремонт оборудования пензенской ТЭЦ-1 в связи с увеличением объема работ. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что средства будут направлены на подготовку источника генерации к отопительному сезону.

«Изначально сумма инвестиций в подготовку источников генерации Пензы к отопительному сезону в 2023 году составляла 277 млн. рублей. Основной объем работ выполнен на самой крупной станции региона — ТЭЦ-1, которая обеспечивает теплом и горячей водой порядка 80% жителей города», — сказано в тексте.

«Благодаря дополнительным вложениям нам удастся заменить участки паропровода острого пара турбогенератора №7, выключатели 6 кВ ответственных механизмов станции, что позволит повысить качество теплоснабжения в осенне-зимний период», — прокомментировал заместитель главного инженера по эксплуатации пензенской ТЭЦ-1 Артем Харчевников, слова которого приводятся в пресс-релизе.