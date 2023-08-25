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Глава Заречного указал на недочеты в благоустройстве, которые должны быть устранены в течение недели

16:39 | 25.08.2023 | ЖКХ

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Пенза, 25 августа 2023. PenzaNews. Глава города Заречного Пензенской области Олег Климанов указал на недочеты в благоустройстве, которые должны быть устранены в течение недели.

Глава Заречного указал на недочеты в благоустройстве, которые должны быть устранены в течение недели

Фото: T.me/Klimanov59

«Через неделю Заречный отметит 65-летие. [...] Вместе со своими заместителями прошел сегодня по улицам города, где развернутся основные праздничные мероприятия. Дал задание закрасить граффити, которые оставили горе-художники на афише и некоторых других объектах, восстановить разрушенные ступени у гостиницы «Космос», а также несколько участков на тротуарах. Обязательно нужно привести в порядок внешний вид магазина бытовой техники, который находится напротив площади Ленина, и покрасить фасад здания ДК «Современник». В течение недели все недостатки должны быть устранены», — написал глава города в своем Telegram-канале в пятницу, 25 августа.

«День города — один из значимых для нас праздников. В этом году разделить с зареченцами торжественные мероприятия приедет много почетных гостей. Хочется, чтобы и они, и жители Заречного увидели город во всей красе», — подчеркнул Олег Климанов.

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