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В Пензенской области специалисты ПАО «Россети Волга» пресекли хищения электроэнергии на 15 млн. рублей

15:05 | 28.08.2023 | ЖКХ

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Пенза, 28 августа 2023. PenzaNews. Специалисты ПАО «Россети Волга» в ходе масштабных рейдов в Пензенской области пресекли хищения электроэнергии на 15 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В Пензенской области специалисты ПАО «Россети Волга» пресекли хищения электроэнергии на 15 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сводными бригадами блока реализации услуг и учета электроэнергии из шести регионов присутствия ПАО «Россети Волга» совместно со специалистами управления экономической безопасности и защиты объектов проведены масштабные мероприятия по выявлению неучтенного потребления электроэнергии в 12 районах области. По итогам 20-дневной работы энергетики составили 345 актов в объеме свыше 4 млн. кВт·ч. В финансовом выражении сумма начислений составила 15 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в отношении физических лиц составлено 228 актов о безучетном потреблении, в отношении юридических — 54.

«В ходе проведения подомового обхода потребителей частного сектора, предприятий малого и среднего бизнеса наибольшее количество хищений выявлено в Бессоновском районе — 146. В списке объектов, где обнаружено безучетное потребление, — жилые дома, цеха переработки, гаражи, бани, магазины, склады», — указано в тексте.

Из него следует, что, кроме того, было составлено 63 акта о бездоговорном потреблении в объеме 1 млн. кВт·ч, сумма ущерба — 6 млн. рублей; 15 актов направлено в полицию для установления личностей недобросовестных потребителей.

«Нарушителям придется оплатить доначисления за потраченную электроэнергию (по мощности электроприемников либо по нормативу с повышающим коэффициентом в десятикратном размере). Помимо этого, им также грозит штраф согласно ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Для физических лиц его размер составляет от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей. За особо крупное хищение предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет. В случае выхода из строя электросетевого оборудования или электрической техники других потребителей затраты на ремонт также возлагаются на энерговора», — говорится в сообщении.

«Такие масштабные мероприятия нацелены на получение существенного результата в работе по выявлению нарушений действующего законодательства в части потребления и оплаты за электроэнергию. Помимо этого, рейды преследуют цель обеспечить исправное функционирование приборов учета и участков электрической сети внутри населенных пунктов. В свою очередь это, а также отсутствие в сетях несанкционированных подключений является залогом надежного электроснабжения», — прокомментировал начальник управления реализации услуг и учета электроэнергии филиала «Пензаэнерго» Роман Панфилов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В тексте напоминается, что о фактах хищения электроэнергии, самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета необходимо сообщать в контактный центр группы «Россети» по номеру 8-800-220-0-220 или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства.

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