Жителей Зари предупредили о планируемом отключении холодной воды ЖКХ

Пенза, 29 августа 2023. PenzaNews. Холодное водоснабжение будет приостановлено в микрорайоне Заря города Пензы с 8.00 до 20.00 среды, 30 августа, в связи с необходимостью проведения работ на сетях. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«По информации ООО «Горводоканал», отключение затронет улицы Районную, Малоэтажную, Руслановой, Новоселов и проезды, Газовую и проезды, Большую Брусничную и проезды, Мозжухина и проезды, Магистральную и проезды, Земляничную и проезды, Изумрудную, Прохладную, Садовую, Молодежную, Новоселов, 98-115, Сузюмова, 1-10, Турищева, 1, Юбилейную», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что на период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

«После включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен. Кроме того, как показывает практика, вечером накануне отключения многие жители стараются запасти воду впрок, что в свою очередь снижает давление в распределительной сети и ведет к уменьшению напора. В связи с этим ООО «Горводоканал» рекомендует по возможности запасаться водой в дневное время», — добавляется в сообщении.