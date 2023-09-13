Суд обязал управление ЖКХ Пензы обеспечить надлежащее освещение пешеходных переходов ЖКХ

Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения два решения Ленинского районного суда Пензы, которыми удовлетворены иски прокурора Первомайского района о признании незаконным бездействия городского управления ЖКХ, выразившегося в непринятии должных мер в части исполнения обязанности по обеспечению надлежащего освещения пешеходных переходов.

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«В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что освещение пешеходных переходов в районе пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко на улице Краснова, 60 и в районе лицея №55 на улице Мира осуществляется посредством сетей наружного освещения. Освещенность покрытия проезжей части автомобильной дороги в зоне этих пешеходных переходов составляет 7,34 Лк и 6,44 Лк, что не соответствует требованиям ГОСТа, согласно которым освещенность проезжей части улиц и дорог местного значения должна составлять не менее 15 Лк. Прокурор просил суд возложить на УЖКХ Пензы обязанность по обеспечению надлежащего освещения пешеходных переходов», — говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

В нем добавляется, что суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора.

«Не согласившись с решениями районного суда, сторона административного ответчика подала жалобы, в которых указано, что им исполняются возложенные на него полномочия. В связи с образовавшейся экономией денежных средств планируется проведение работ по установке дополнительного освещения в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов дополнительным освещением, поэтому, по мнению УЖКХ Пензы, решение подлежит отмене», — отмечается в пресс-релизе.

В нем обращается внимание, в частности, на то, что муниципальный контракт был заключен после принятия обжалуемого решения, при этом до настоящего времени освещение не приведено в надлежащее состояние.

«В результате судебная коллегия по административным делам Пензенского областного суда обязала ответчика исполнить решения и обеспечить надлежащее освещение пешеходных переходов с целью соблюдения безопасности дорожного движения до 1 ноября 2023 года», — указано в тексте.