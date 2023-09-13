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Суд обязал управление ЖКХ Пензы обеспечить надлежащее освещение пешеходных переходов

17:00 | 13.09.2023 | ЖКХ

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Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения два решения Ленинского районного суда Пензы, которыми удовлетворены иски прокурора Первомайского района о признании незаконным бездействия городского управления ЖКХ, выразившегося в непринятии должных мер в части исполнения обязанности по обеспечению надлежащего освещения пешеходных переходов.

Суд обязал управление ЖКХ Пензы обеспечить надлежащее освещение пешеходных переходов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что освещение пешеходных переходов в районе пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко на улице Краснова, 60 и в районе лицея №55 на улице Мира осуществляется посредством сетей наружного освещения. Освещенность покрытия проезжей части автомобильной дороги в зоне этих пешеходных переходов составляет 7,34 Лк и 6,44 Лк, что не соответствует требованиям ГОСТа, согласно которым освещенность проезжей части улиц и дорог местного значения должна составлять не менее 15 Лк. Прокурор просил суд возложить на УЖКХ Пензы обязанность по обеспечению надлежащего освещения пешеходных переходов», — говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

В нем добавляется, что суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора.

«Не согласившись с решениями районного суда, сторона административного ответчика подала жалобы, в которых указано, что им исполняются возложенные на него полномочия. В связи с образовавшейся экономией денежных средств планируется проведение работ по установке дополнительного освещения в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов дополнительным освещением, поэтому, по мнению УЖКХ Пензы, решение подлежит отмене», — отмечается в пресс-релизе.

В нем обращается внимание, в частности, на то, что муниципальный контракт был заключен после принятия обжалуемого решения, при этом до настоящего времени освещение не приведено в надлежащее состояние.

«В результате судебная коллегия по административным делам Пензенского областного суда обязала ответчика исполнить решения и обеспечить надлежащее освещение пешеходных переходов с целью соблюдения безопасности дорожного движения до 1 ноября 2023 года», — указано в тексте.

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