Мельниченко и Вексельберг обсудили создание в Пензе филиала компании «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг обсудили создание в Пензе филиала ПАО «Т Плюс».

Фото: Pnzreg.ru

«На территории Пензенской области компания «Т Плюс» работает активно. Один из вопросов, который мы ставили, чтобы в нашей области был открыт отдельный филиал компании», — сказал Олег Мельниченко в ходе состоявшейся рабочей встречи.

Он поблагодарил Виктора Вексельберга за то, что такое решение принято.

В свою очередь председатель совета директоров ГК «Ренова» выразил признательность губернатору за возможность провести конструктивные, содержательные переговоры и обсудить вопросы, связанные с текущей деятельностью компании «Т Плюс».

«Могу согласиться с Вами в том, что изменение организационно-управленческой структуры, открытие в Пензе отдельного филиала должно способствовать повышению качества управления», — отметил Виктор Вексельберг.

Согласно сведениям, размещенным на сайте регионального правительства, филиал ПАО «Т Плюс» будет открыт в Пензе в ноябре. Планируется, что под его управление перейдут 400 км теплосетей, две ТЭЦ, котельная в микрорайоне Арбеково, 136 центральных тепловых пунктов и насосные станции.

В настоящее время они находятся под управлением филиала Мордовский ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.