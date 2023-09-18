Губернатор распорядился максимально подключить управляющие компании к системе обратной связи с населением ЖКХ

Пенза, 18 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства распорядился максимально подключить управляющие компании к системе обратной связи с населением.

Фото: Pnzreg.ru

«Руководитель центра управления регионом Артем Александрович Кондрашов рассказал о развитии госпабликов в регионе и качестве обратной связи с жителями. Что касается официальных страниц, сообщества активно развиваются. За последние два месяца прирост аудитории составил более 170 тыс. подписчиков. Относительно общения с пензенцами в соцсетях. На данный момент к системе обратной связи подключено, кроме органов власти, 25 управляющих компаний. Хотелось бы, чтобы их стало больше», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 18 сентября.

По мнению главы региона, управляющие компании «должны становиться более удобными для клиентов, учиться находить индивидуальный подход при решении различных проблем».

«Именно этого и не хватает коммунальщикам — они не используют все возможности наладить конструктивный диалог с жителями в интернет-пространстве. Нужны не отписки, а ответы, приводящие к качественному решению проблем, в том числе предоставление необходимых контактов специалистов, которые могут помочь», — подчеркнул губернатор.