Глава Пензы назвал приоритетной задачей постановку на учет бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения ЖКХ

Пенза, 19 сентября 2023. PenzaNews. Глава города Пензы Александр Басенко назвал приоритетной задачей постановку на учет бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения.

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«Приоритетная задача этого и следующего, 2024 года — поставить на учет бесхозяйные сети водоснабжения и водоотведения», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 19 сентября.

По его словам, работа ведется «сразу по двум направлениям».

«Первое — формируем перечень таких объектов с последующим определением их правового статуса. В случае, если собственник коммуникаций не находится, выходим в суд с целью принятия объектов в муниципальную казну, а затем — передачи на баланс ресурсоснабжающей организации. Второе направление — не допускаем появления новых бесхозяйных сетей путем выстраивания с застройщиками работы по приемке коммуникаций на вновь возведенных объектах. Контролируем, чтобы строительные компании оформляли грамотно документы для передачи сетей на баланс ресурсоснабжающей организации, организованного собственниками ТСЖ либо муниципалитета», — пояснил Александр Басенко.

«Планомерно идем к своей цели — сети водоснабжения и водоотведения должны быть на постоянном обслуживании! Ведем работу с ООО «Горводоканал», чтобы локализовать проблемы, которые длительное время не решались», — добавил он.