Детсады, школы и учреждения допобразования готовы к пуску тепла — глава Пензы ЖКХ

Пенза, 22 сентября 2023. PenzaNews. Детские сады, школы и учреждения дополнительного образования готовы к пуску тепла. Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко.

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«На очередном штабе управление ЖКХ отчиталось о готовности города к отопительному сезону. Приближается к 100% — Октябрьский район. Почти 97% готовности демонстрируют Первомайский и Ленинский районы. Железнодорожный район — 84,4%. Будем работать с каждой управляющей компанией индивидуально, чтобы выйти на стопроцентный результат. Детсады и школы, учреждения дополнительного образования уже готовы к пуску тепла», — написал глава города в своем Telegram-канале в минувший четверг, 21 сентября.

Он добавил, что «Т Плюс» завершила гидравлические испытания сетей и заканчивает подготовку ЦТП.

«Отопительный сезон в городе стартует, когда среднесуточная температура наружного воздуха составляет менее +8°C в течение пяти дней», — напомнил Александр Басенко.