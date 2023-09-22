В Сердобск поступило семь единиц коммунальной техники ЖКХ

Пенза, 22 сентября 2023. PenzaNews. Семь единиц коммунальной техники поступило в Сердобск Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«В Сердобск начала поступать крупная партия коммунальной техники. Такое количество спецмашин для города не покупали с советских времен. Сейчас мы исправляем эту ситуацию, выделили более 70 млн. рублей. Всего купили 11 машин, семь из них уже поступили. Коммунальный автопарк Сердобска пополнился дорожным пылесосом, двумя автосамосвалами, погрузчиком и тремя тракторами со сменным навесным оборудованием», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 22 сентября.

Он отметил, что вся техника рассчитана на круглогодичное использование.

«Чуть позже доставим еще две комбинированные дорожные машины, технику для уборки тротуаров и машину для очистки колодцев, ливневой и канализационной сетей», — уточнил губернатор.

«Все это поможет нам содержать Сердобск в чистоте в любое время года, чтобы местным жителям было приятно и, главное, безопасно ходить по улицам. Дело теперь за коммунальщиками, с новой техникой они должны работать еще эффективнее», — подчеркнул Олег Мельниченко.