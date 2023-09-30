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В Пензе подписано постановление о начале отопительного периода

09:00 | 30.09.2023 | ЖКХ

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Пенза, 30 сентября 2023. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы города Олег Денисов подписал постановление «О начале отопительного периода 2023–2024 годов в городе Пензе».

В Пензе подписано постановление о начале отопительного периода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В документе, датированном 29 сентября, сказано, что предприятиям, осуществляющим централизованное теплоснабжение объектов образования и здравоохранения, жилищного фонда, культуры, спорта, социальной сферы и иных потребителей, следует приступить к пуску тепла с 9 октября.

«Сроки начала отопительного периода могут быть скорректированы в соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», — говорится в постановлении.

В нем добавляется, что владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности необходимо закончить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней со дня начала отопительного периода.

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