В Пензе подписано постановление о начале отопительного периода ЖКХ

Пенза, 30 сентября 2023. PenzaNews. Исполняющий обязанности главы города Олег Денисов подписал постановление «О начале отопительного периода 2023–2024 годов в городе Пензе».

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В документе, датированном 29 сентября, сказано, что предприятиям, осуществляющим централизованное теплоснабжение объектов образования и здравоохранения, жилищного фонда, культуры, спорта, социальной сферы и иных потребителей, следует приступить к пуску тепла с 9 октября.

«Сроки начала отопительного периода могут быть скорректированы в соответствии с п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», — говорится в постановлении.

В нем добавляется, что владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности необходимо закончить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней со дня начала отопительного периода.