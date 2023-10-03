В ряде микрорайонов Пензы 5 октября на сутки отключат холодную воду ЖКХ

Пенза, 3 октября 2023. PenzaNews. Холодное водоснабжение в нескольких микрорайонах Пензы будет отключено на сутки с 8.00 четверга, 5 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«По информации ООО «Горводоканал», с 8.00 5 октября до 8.00 6 октября будет ограничено водоснабжение в нескольких районах Пензы. Отключение затронет улицы Московскую, Володарского, Кирова (вниз от пересечения с улицей Кураева), Пушкина, Ставского, Бакунина, Урицкого, Некрасова, Плеханова, Гладкова, Суворова, Ленина, Гагарина, Германа Титова и проезды, Беляева, Леонова, Циолковского, Воровского, Крупской, Шмидта, Ударную, Комсомольскую, Докучаева, Кулибина, 8 Марта, Карпинского (от улицы Громова до памятника Победы), проспект Победы (от памятника до улицы Серпуховской), улицы Фурманова, Вяземского, Островского, Пугачева, Толстого, Малую Бугровку, Некрасова, Бекешскую, Коммунистическую, Ворошилова, Пугачева, Островского, Вяземского, Луначарского, Герцена, Пролетарскую, Дзержинского, Жемчужную и проезды», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также водоснабжение будет ограничено на Бугровке (со стороны 8 Марта до улицы Средней), Севере, Южной Поляне, острове Пески, в Райках, 610-м квартале, в районе станций Пенза-IV, Пенза-III (до Бакунинского моста), частично — на Шуисте.

«На период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний. [...] Отключение воды связано с подготовкой к отопительному сезону — ресурсоснабжающей компании необходимо провести ремонт насосной станции водопровода «Подгорная новая», заменить запорную арматуру на распределительной сети водопровода», — поясняется в сообщении.