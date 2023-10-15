В Пензенской области подведены итоги субботника ЖКХ

Пенза, 15 октября 2023. PenzaNews. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области подвело итоги субботника, состоявшегося 14 октября.

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Как отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства, в областном субботнике приняли участие 81 тыс. 286 человек, было привлечено 746 единиц специализированной техники.

«Убрано 3 млн. 149,8 тыс. кв. метров территорий, с которых [вывезено] 6 тыс. 533,1 кубометра бытового мусора; ликвидировано 250 свалок», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что от мусора очищены газоны, скверы, парки и городские леса на площади 1 млн. 102,6 тыс. кв. метров, а также 426 кладбищ.

«Очищено 1 км 701 метр ливневых канализаций», — говорится в сообщении.