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В Пензенской области подведены итоги субботника

12:30 | 15.10.2023 | ЖКХ

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Пенза, 15 октября 2023. PenzaNews. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области подвело итоги субботника, состоявшегося 14 октября.

В Пензенской области подведены итоги субботника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства, в областном субботнике приняли участие 81 тыс. 286 человек, было привлечено 746 единиц специализированной техники.

«Убрано 3 млн. 149,8 тыс. кв. метров территорий, с которых [вывезено] 6 тыс. 533,1 кубометра бытового мусора; ликвидировано 250 свалок», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что от мусора очищены газоны, скверы, парки и городские леса на площади 1 млн. 102,6 тыс. кв. метров, а также 426 кладбищ.

«Очищено 1 км 701 метр ливневых канализаций», — говорится в сообщении.

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