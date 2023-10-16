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Пензенские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды

19:00 | 16.10.2023 | ЖКХ

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Пенза, 16 октября 2023. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» работают в режиме повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» вечером в понедельник, 16 октября.

Пензенские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий на территории Пензенской области (ожидаются шквалистое усиление ветра с порывами до 26 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега) филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» работает в режиме повышенной готовности. За работой энергообъектов установлен особый контроль. Центр управления сетями филиала осуществляет непрерывный мониторинг метеорологической обстановки», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что при необходимости к ликвидации последствий непогоды могут быть привлечены 129 бригад в составе 644 энергетиков и 177 единиц спецтехники; для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов подготовлено 22 резервных источника электроснабжения общей мощностью порядка 4,3 МВт.

«Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети»: 8-800-220-0-220», — добавляется в сообщении.

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