Юрий Зиновьев провел совещание по вопросу организации дорожного движения на перекрестке улиц Володарского и Кураева ЖКХ

Пенза, 23 октября 2023. PenzaNews. Заместитель председателя Пензенской городской думы, глава фракции «Единая Россия» Юрий Зиновьев провел совещание по вопросу организации дорожного движения на перекрестке улиц Володарского и Кураева.

Фото: Pgduma.ru

Для обсуждения данного вопроса, вызвавшего немало нареканий со стороны водителей, вице-спикер пригласил начальника УЖКХ Пензы Ильдара Усманова, руководителя отдела организации дорожного хозяйства управления Михаила Парастаева и депутата Владимира Кузнецова.

В конце прошлой недели на перекрестке из-за планируемых работ по расширению проезда под железнодорожным мостом на улице Бакунина был включен светофор и разрешено движение по улице Кураева в прямом направлении, что привело к затору и возникновению аварийных ситуаций. В соцсетях появилось много комментариев на эту тему: люди не понимали, для чего была изменена схема дорожного движения, существовавшая годами.

Чтобы разобраться в ситуации, Юрий Зиновьев в тот же день вместе с коллегами-депутатами и однопартийцами выехал на место и после обсуждений в качестве временной меры предложил перевести светофор в мигающий режим.

По словам Ильдара Усманова, светофор был перенастроен.

«Но скоро зима, погодные условия ухудшатся, а это приведет к многочисленным авариям», — сказал Юрий Зиновьев, подчеркнув, что перенастройка светофора не может снизить остроту ситуации.

«Подобные нововведения можно вводить в теплое время года, но не тогда, когда по прогнозам грядут минусовые температуры, поэтому схему дорожного движения здесь необходимо дорабатывать», — отметил он.

Народные избранники предложили вернуть запрет проезда по улице Кураева в прямом направлении до того момента, пока не будет объявлено о точной дате проведения работ на улице Бакунина.

«Сейчас, в зиму, что-то менять на указанном участке считаю нецелесообразным», — сказал Юрий Зиновьев, добавив, что, когда такая необходимость возникнет, управление ЖКХ должно довести эту информацию через СМИ до водителей, чтобы вводимые изменения и их причина ни для кого не стали сюрпризом.

«Безопасность людей и их удобство должны у нас быть в приоритете», — цитирует Юрия Зиновьева пресс-служба гордумы.