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На улице Олимпийской в «Спутнике» ведутся работы по установке канализационной насосной станции

14:39 | 31.10.2023 | ЖКХ

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Пенза, 31 октября 2023. PenzaNews. Работы по установке канализационной насосной станции ведутся на улице Олимпийской в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона во вторник, 31 октября.

На улице Олимпийской в «Спутнике» ведутся работы по установке канализационной насосной станции

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«В рамках федеральной программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» продолжаются работы на улично-дорожной сети в «Городе Спутнике». [...] На [новом участке улицы] Олимпийской устанавливается канализационная насосная станция, под устройство которой сотрудники ООО «Мостовик» готовят площадку, где уже забит шпунт Ларсена», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что участок дороги протяженностью почти 2 км будет введен в эксплуатацию в конце ноября.

«Новая дорога свяжет село Засечное с «Городом Спутником», а также разгрузит трассу «Пенза — Шемышейка», — отмечается в сообщении.

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