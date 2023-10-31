На улице Олимпийской в «Спутнике» ведутся работы по установке канализационной насосной станции ЖКХ

Пенза, 31 октября 2023. PenzaNews. Работы по установке канализационной насосной станции ведутся на улице Олимпийской в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона во вторник, 31 октября.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«В рамках федеральной программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» продолжаются работы на улично-дорожной сети в «Городе Спутнике». [...] На [новом участке улицы] Олимпийской устанавливается канализационная насосная станция, под устройство которой сотрудники ООО «Мостовик» готовят площадку, где уже забит шпунт Ларсена», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что участок дороги протяженностью почти 2 км будет введен в эксплуатацию в конце ноября.

«Новая дорога свяжет село Засечное с «Городом Спутником», а также разгрузит трассу «Пенза — Шемышейка», — отмечается в сообщении.