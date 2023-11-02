00:18:12 Пятница, 3 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке прошел смотр готовности коммунальной техники к работе в зимний период

18:13 | 02.11.2023 | ЖКХ

Печать

Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Смотр готовности коммунальной техники к работе в зимний период прошел в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке прошел смотр готовности коммунальной техники к работе в зимний период

Фото: Gorodkuzneck.ru

В нем принял участие глава города Сергей Златогорский.

Он осмотрел технику, поинтересовался у коммунальщиков текущими делами и выразил им благодарность за добросовестную работу.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте администрации города, перечень объектов, за которые отвечают кузнецкие коммунальные службы, достаточно большой — это улицы, мосты, автобусные остановки, путепроводы, выезды с периферийных дорог, пешеходные зоны, общественные территории.

«Для снегоочистки в зимний период в Кузнецке будет задействовано порядка 25 единиц имеющейся техники. Для противогололедной обработки проезжей части улиц и тротуаров заготовлено 4,5 тыс. тонн песко-соляной смеси», — говорится в тексте.

Читайте также
В Пензенской области прокуратура провела проверку по информации об оказании давления на учащихся лицея в связи с их обращением к Мизулиной В Сердобске мотоциклист госпитализирован после столкновения с грузовиком
До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который оплатил покупки чужой картой В пензенском IT-колледже открыта учебная лаборатория контроля качества и цифровой метрологии
В Пензе водитель «Fiat Albea» сбил пожилую женщину Жительница Мокшана после общения с «сотрудниками банка» лишилась 563 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама