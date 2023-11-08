Жители ряда районов Пензы останутся без воды в ночь на 10 ноября ЖКХ

Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Водоснабжение ряда районов Пензы будет приостановлено с 23.00 четверга, 9 ноября, до 5.00 следующего дня в связи с необходимостью замены запорной арматуры и проведения аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 800 мм. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэрии.

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В нем уточняется, что под отключение подпадут, в частности, микрорайоны ГПЗ-24, Сосновка, Маяк, Дегтярный затон, Маньчжурия, Терновка, Гидрострой, Тепличный комбинат, Веселовка, Кривозерье, Нахаловка, Шуист, Согласие и дома в районе «Биосинтеза».

«Обращаем внимание пензенцев на то, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», — отмечается в тексте.