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Специалисты «Пензаэнерго» за 10 месяцев 2023 года подключили к электрическим сетям около 1,9 тыс. новых потребителей

10:36 | 29.11.2023 | ЖКХ

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Пенза, 29 ноября 2023. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за 10 месяцев 2023 года исполнили 1 тыс. 896 договоров по технологическому присоединению к электрическим сетям, из них 490 заключены с юридическими лицами, 1 тыс. 406 — с физическими. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала, поступившем в ИА «PenzaNews».

Специалисты «Пензаэнерго» за 10 месяцев 2023 года подключили к электрическим сетям около 1,9 тыс. новых потребителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе работы по технологическому присоединению было построено и реконструировано 97,5 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 62 трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ общей мощностью 11,39 МВА. Суммарная мощность присоединенных объектов новых потребителей составила более 54 МВт. Помимо этого, энергетики установили 1 тыс. 621 прибор и измерительный комплекс учета электроэнергии», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что из числа присоединенных к сетям социально значимых объектов 57 относятся к сфере здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, здания медицинского назначения), в эту же категорию вошли школа, котельные, объекты водоснабжения; также энергетики присоединили к сетям 947 частных и многоквартирных домов, 50 участков уличного освещения в населенных пунктах региона, 58 объектов сотовой связи, 45 объектов сельскохозяйственного назначения.

«Наибольшая мощность выдана энергообъектам строящегося коттеджного поселка в Пензенском районе (4,9 МВт), трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ для маслоэкстракционного завода в Колышлейском районе (2,5 МВт), мукомольному заводу в Каменском районе (2 МВт), производственно-складским объектам в Пензе (1,3 МВт), энергообъектам электросетевой компании, обеспечивающей энергоресурсами жилые дома в микрорайоне Арбеково (1,2 МВт) и кондитерскому цеху в городе Белинский (1 МВт)», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе напоминается, что подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно через портал электросетевых услуг группы «Россети» или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет».

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