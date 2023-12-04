00:24:06 Вторник, 5 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Глава Пензы поручил максимально очистить город от снега перед морозами

15:34 | 04.12.2023 | ЖКХ

Печать

Пенза, 4 декабря 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко указал на необходимость оперативной уборки мокрого снега в связи с предстоящим понижением температуры воздуха.

Глава Пензы поручил максимально очистить город от снега перед морозами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уже сегодня ожидается похолодание, впереди, по прогнозам синоптиков, — морозы. Нужно максимально очистить городские территории от снега, пока позволяют погодные условия», — сказал он в ходе аппаратного совещания в понедельник, 4 декабря.

Александр Басенко поручил МБУ «Пензавтодор» привести в порядок заездные карманы у остановок, районным администрациям — усилить контроль за работой управляющих компаний.

«Обходы в выходные дни показали, что во многих дворах нужно проводить дополнительную антигололедную обработку входных групп, пешеходных дорожек», — отметил глава города.

Отдельное внимание Александр Басенко обратил на состояние территорий, прилегающих к объектам потребительского рынка: управлению содействия развитию малого и среднего предпринимательства поставлена задача организовать мониторинг благоустройства возле торговых центров и магазинов шаговой доступности.

Профильным ведомствам поручено проверить качество очистки подходов к школам, детским садам, объектам культуры и спорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также
До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил деньги с банковского счета бывшей сожительницы В Кузнецке водитель «Lada Granta» сбил мужчину
Глава Минспорта Пензенской области удостоена благодарности президента Паралимпийского комитета России Вячеслав Космачев принимает участие в конгрессе «Национальное здравоохранение – 2023»
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при бронировании номера в отеле в Краснодарском крае Житель Неверкинского района перечислил мошенникам 900 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама