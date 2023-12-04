Глава Пензы поручил максимально очистить город от снега перед морозами ЖКХ

Пенза, 4 декабря 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко указал на необходимость оперативной уборки мокрого снега в связи с предстоящим понижением температуры воздуха.

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«Уже сегодня ожидается похолодание, впереди, по прогнозам синоптиков, — морозы. Нужно максимально очистить городские территории от снега, пока позволяют погодные условия», — сказал он в ходе аппаратного совещания в понедельник, 4 декабря.

Александр Басенко поручил МБУ «Пензавтодор» привести в порядок заездные карманы у остановок, районным администрациям — усилить контроль за работой управляющих компаний.

«Обходы в выходные дни показали, что во многих дворах нужно проводить дополнительную антигололедную обработку входных групп, пешеходных дорожек», — отметил глава города.

Отдельное внимание Александр Басенко обратил на состояние территорий, прилегающих к объектам потребительского рынка: управлению содействия развитию малого и среднего предпринимательства поставлена задача организовать мониторинг благоустройства возле торговых центров и магазинов шаговой доступности.

Профильным ведомствам поручено проверить качество очистки подходов к школам, детским садам, объектам культуры и спорта, сообщает пресс-служба мэрии.