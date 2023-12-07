На модернизацию систем водоснабжения за два года направлен такой же объем средств, какой был вложен за пять предыдущих лет — Мельниченко ЖКХ

Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, говоря в ходе прямой линии на тему обеспечения жителей региона качественной питьевой водой, сообщил, что на модернизацию систем водоснабжения за два года направлен такой же объем средств, какой был вложен за пять предыдущих лет.

Фото: Pnzreg.ru

«На модернизацию систем водоснабжения на селе мы в течение 2022 и 2023 годов направили такой же объем средств, какой был вложен за пять предыдущих лет. Фактически финансирование, направленное на решение этого вопроса, было увеличено в два раза. Продолжим работать над модернизацией водопроводных сетей и скважин и в последующие годы», — сказал глава региона.

«В 2025 году по инициативе президента Российской Федерации стартует пятилетняя программа, связанная с обновлением сетей водоснабжения в городах и крупных населенных пунктах. Сейчас идет подготовительный этап. В 2024 году будут проводиться анализ состояния сетей и формироваться заявки», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Пензенской области идет по нескольким программам. По госпрограмме «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области» на эти цели в 2023 году было выделено более 134 млн. рублей.

В регионе построено 58 объектов водоснабжения и водоотведения в 52 муниципальных образованиях. Отремонтировано 37 водонапорных башен, два каптажа, один каптаж построен, идет капитальный ремонт сетей.

В 2024 году в рамках мероприятия «Чистая вода» запланировано построить и капитально отремонтировать 29 объектов водоснабжения.