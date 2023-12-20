Пензенские энергетики подвели итоги борьбы с хищениями электроэнергии за 11 месяцев 2023 года ЖКХ

Пенза, 20 декабря 2023. PenzaNews. Специалисты участков баланса и учета электроэнергии совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и защиты объектов филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» за 11 месяцев 2023 года выявили 902 случая безучетного потребления электричества в объеме более 3 млн. кВт·ч и 73 случая бездоговорного потребления в объеме свыше 830 тыс. кВт·ч на общую сумму более 11,2 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Лидером антирейтинга по наибольшему количеству выявленных фактов воровства и неисправности приборов учета стал Бессоновский район. Здесь энергетики составили 191 акт о хищении электроэнергии. В Кузнецком районе установлено 96 фактов бездоговорного потребления, в Городищенском — 63 эпизода хищения. Кроме того, за отчетный период в Мокшанском районе выявлено 12 случаев бездоговорного потребления электроэнергии, в Городищенском — 8 подобных фактов», — уточняется в тексте.

В пресс-релизе напоминается, что за кражу электричества предусмотрена ответственность по ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа» и ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

«Действия энерговоров наносят ущерб не только электросетевым компаниям, но и добросовестным потребителям. В результате противоправных действий в сетях возникают перепады напряжения и аварийные отключения, что в свою очередь приводит к выходу из строя бытовых и промышленных электротехнических устройств, создаются предпосылки для возникновения пожаров. Любые попытки провести электроэнергию в обход прибора учета, вмешаться каким-либо образом в его работу могут привести к электротравме и даже гибели не только самого энерговора, но и окружающих его людей», — сказано в сообщении.

«Обо всех случаях хищения электроэнергии, самовольного подключения к сетям или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета просьба сообщать в контактный центр группы «Россети» [по номеру] 8-800-220-0-220 (круглосуточно) или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства. Конфиденциальность гарантируется», — добавляется в тексте.