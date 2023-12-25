На некоторых улицах Пензы 26 декабря на сутки отключат холодную воду ЖКХ

Пенза, 25 декабря 2023. PenzaNews. Холодное водоснабжение будет отключено на некоторых улицах Пензы с 8.00 вторника, 26 декабря, на сутки. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

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«На основании обращения ООО «СГ «Рисан» в связи с устранением утечки на магистральном водопроводе диаметром 700 мм ООО «Горводоканал» будут проведены работы с ограничением подачи ресурса холодного водоснабжения с 8.00 26 декабря до 8.00 27 декабря», — говорится в сообщении.

В нем указано, что холодное водоснабжение будет временно отключено на улице Лозицкой, 2-м, 3-м, 5-м Виноградном проезде, улице Рахманинова, 1-м, 2-м, 3-м проездах Рахманинова, улице Мусоргского, 1-м проезде Мусоргского, улицах Глазунова, Тернопольской, Минской, Ульяновской, Кронштадтской, проспекте Строителей, проспекте Победы, улицах Ладожской, Онежской, Собинова, Стасова, 1-м, 2-м проездах Стасова, улице Бородина, 4-м, 6-м проездах Пестеля, улицах Лядова, Генерала Глазунова, 65-летия Победы, Яшиной, а также в микрорайоне Заря.

«По информации ООО «Горводоканал», на период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», — сказано в тексте.