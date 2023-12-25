11:55:23 Понедельник, 25 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

На некоторых улицах Пензы 26 декабря на сутки отключат холодную воду

10:30 | 25.12.2023 | ЖКХ

Печать

Пенза, 25 декабря 2023. PenzaNews. Холодное водоснабжение будет отключено на некоторых улицах Пензы с 8.00 вторника, 26 декабря, на сутки. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

На некоторых улицах Пензы 26 декабря на сутки отключат холодную воду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На основании обращения ООО «СГ «Рисан» в связи с устранением утечки на магистральном водопроводе диаметром 700 мм ООО «Горводоканал» будут проведены работы с ограничением подачи ресурса холодного водоснабжения с 8.00 26 декабря до 8.00 27 декабря», — говорится в сообщении.

В нем указано, что холодное водоснабжение будет временно отключено на улице Лозицкой, 2-м, 3-м, 5-м Виноградном проезде, улице Рахманинова, 1-м, 2-м, 3-м проездах Рахманинова, улице Мусоргского, 1-м проезде Мусоргского, улицах Глазунова, Тернопольской, Минской, Ульяновской, Кронштадтской, проспекте Строителей, проспекте Победы, улицах Ладожской, Онежской, Собинова, Стасова, 1-м, 2-м проездах Стасова, улице Бородина, 4-м, 6-м проездах Пестеля, улицах Лядова, Генерала Глазунова, 65-летия Победы, Яшиной, а также в микрорайоне Заря.

«По информации ООО «Горводоканал», на период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний», — сказано в тексте.

Читайте также
В Пензенской области проходит профилактическое мероприятие «Встречная полоса» Досрочно прекращены полномочия депутата пензенской гордумы Андрея Рудского
Житель Пензы угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы по совету незнакомца перечислила на «безопасный счет» около 500 тыс. рублей
Максим Шикин возглавил следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР Артем Пешков назначен руководителем зареченского межрайонного следственного отдела СУ СКР
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама