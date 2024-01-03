Олег Мельниченко потребовал оперативно очистить дороги от снега ЖКХ

Пенза, 3 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от ответственных лиц оперативно организовать работы по очистке дорог от снега.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня с самого утра проехал город Пензу, Бессоновский, Лунинский, Никольский, Городищенский, Шемышейский районы и практически не видел уборочную технику. Дороги заужены, их вовремя не чистят, песко-соляной смесью обработаны только спуски и подъемы. Пока то, что я увидел, оцениваю неудовлетворительно», — сказал он в ходе совещания в региональном правительстве в среду, 3 января.

«С сегодняшнего дня ответственные сотрудники всех муниципальных районов и городских администраций приступают к наведению порядка на закрепленных территориях. 4, 5 и 6 января поеду с проверкой. Куда именно, предупреждать не стану, но в том числе по удаленным районам. Если снова увижу неудовлетворительное состояние автодорог, начну делать соответствующие выводы», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

В свою очередь начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев сообщил, что за первые дни января использовано порядка 18 тыс. тонн песко-соляной смеси.

«Все замечания учтем, изменим порядок и регламент работ дорожных организаций для более оперативного устранения образовавшейся наледи и снега», — пообещал он.

В ходе совещания Олег Мельниченко также поручил министерству ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области жестче контролировать работу управляющих компаний, которые отвечают за уборку внутридворовых территорий.