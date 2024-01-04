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«Пензавтодор» в круглосуточном режиме выполняет комплекс мероприятий по ликвидации последствий снегопада — мэрия

15:01 | 04.01.2024 | ЖКХ

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Пенза, 4 января 2024. PenzaNews. Работники муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» в круглосуточном режиме выполняют комплекс мероприятий по ликвидации последствий снегопада. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

«Пензавтодор» в круглосуточном режиме выполняет комплекс мероприятий по ликвидации последствий снегопада — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Так, в ночь на 4 января был организован вывоз снега на улицах Суворова, Кирова, Бакунина, Гагарина, 8 Марта, Бекешской», — сказано в тексте.

Из него следует, что всего с улиц Пензы было вывезено 3,3 тыс. кубометров снега.

«С утра продолжается расчистка и противогололедная обработка улично-дорожной сети. Бригады учреждения приводят в порядок тротуары, посадочные площадки у остановок общественного транспорта, пешеходные переходы и дорожки, общественные пространства», — добавляется в сообщении.

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