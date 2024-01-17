Пензенские энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей, получающих электроэнергию от подстанций «Юбилейная» и «Арбеково» ЖКХ

Пенза, 17 января 2024. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» полностью восстановили электроснабжение потребителей, получающих электроэнергию от подстанций 110 кВ «Юбилейная» и «Арбеково». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 17 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Причиной временного перерыва электроснабжения стали неблагоприятные погодные условия: сильный ветер и снег с дождем при переходе температуры через нулевую отметку», — отмечается в тексте.

В нем указано, что в настоящее время ведутся точечные работы по заявкам потребителей в сети 0,4-10 кВ.

«Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети»: 8-800-220-0-220», — добавляется в сообщении.